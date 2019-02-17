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gözünü kalan 12 maça çevirdi

2. yarıya fırtına gibi giren kalan maçların 7’sini evinde oynayacak. Güneş ve tüm futbolcular 12’de 12 yaparak 75 puanı hedefliyor.

Kartal 12'den vuracak


Beşiktaş büyük düşünüyor... Ligin 2. yarısına fırtına gibi bir başlangıç yapan Kartal oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan toplarken şampiyonluk yarışında sonuna kadar var olduğunu gösterdi. 2019 yılına fırtına gibi başlayan Siyah-Beyazlılar kalan 12 maçta iyi bir fikstür de bekliyor.

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