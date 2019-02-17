büyük düşünüyor...Ligin2. yarısına fırtına gibibir başlangıç yapanoynadığıkarşılaşmadagalibiyet,beraberliklepuan toplarken şampiyonlukyarışında sonunakadar var olduğunugösterdi.yılınafırtına gibi başlayan'ıkalan 12 maçta iyi birfikstür de bekliyor.