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  • 16.02.2019 20:20
  • Son Güncelleme: 16.02.2019 20:24

'den flaş açıklamalar: İnsan dan soğuyor

yorumcusu , 'in 22. haftasında oynanan - maçını yorumladı.



Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı canlı yayında yorumlayan Rıdvan Dilmen çarpıcı tespitler yaptı.

İşte Rıdvan Dilmen'in o yorumları...

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