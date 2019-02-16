Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı canlı yayında yorumlayan Rıdvan Dilmen çarpıcı tespitler yaptı.
İşte Rıdvan Dilmen'in o yorumları...
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı canlı yayında yorumlayan Rıdvan Dilmen çarpıcı tespitler yaptı.
İşte Rıdvan Dilmen'in o yorumları...
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