Bursaspor kendi evinde Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geldi. Maç esnasında taraftarların tepkisine sinirlenen Yusuf Erdoğan oyunu terk etmek istedi. Samet Aybaba, Yusuf'u oyundan çıkardı. Peki, Yusuf Erdoğan kimdir? Yusuf Erdoğan kaç yaşında ve nereli? İşte cevabı...

SAHAYI TERK ETMEK İSTEDİ

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. İki takımın karşılaştığı maçta ilginç anlar yaşandı. Taraftarların tepki gösterdiği Yusuf Erdoğan sinirlenerek sahadan ayrılmak istedi. Teknik direktör Samet Aybaba, Yusuf'u oyundan çıkarmaya karar verdi ve yerine Burak Kapacak dahil oldu.

Oyundan çıkan Yusuf Erdoğan direkt olarak soyunma odasına giderken kulübedeki takım arkadaşları Yusuf'un arkasından gitti ve oyuncuyla görüşerek kulübeye gelmeye ikna etti.

YUSUF ERDOĞAN KİMDİR?

Yusuf Erdoğan 7 Ağustos 1992 tarihinde Isparta'da doğmuştur. Futbola 2006 senesinde Araklıspor altyapısında başlayan Erdoğan, ilk profesyonel sözleşmesini de 2009 senesinde aynı takımla imzaladı.

2011 senesinde 1461 Trabzon'a transfer olan genç orta saha oyuncusu, yine 2 sezon kaldığı takımında 54 maçta forma giydi ve yükselen performansıyla 12 gol atmayı başardı.

2013 senesinde Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'a transfer oldu. 2013-17 yılları arasında Karadeniz ekibiyle 104 maçta forma şansı buldu ve 27 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

2017 senesinde Bursaspor'a transfer oldu.