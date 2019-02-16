Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayan Çaykur Rizespor, deplasmanda Bursaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Yeşil-beyazlı taraftarlar maçın son bölümlerinde yönetimi istifaya davet etti.
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Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayan Çaykur Rizespor, deplasmanda Bursaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Yeşil-beyazlı taraftarlar maçın son bölümlerinde yönetimi istifaya davet etti.
Ayrıntılar geliyor...
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