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  • 16.02.2019 15:54
  • Son Güncelleme: 16.02.2019 18:02

Maç sonucu: 0-2

'in 22. haftasında , 'u konuk etti. 12. dakikada Aatif'in golüyle konuk ekip 1-0 öne geçti. Rizespor, Azubuike'nin 79'da attığı golle skoru 2-0 yaptı. Maç bu skorla sona erdi.

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