Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayan Çaykur Rizespor, deplasmanda Bursaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Yeşil-beyazlı taraftarlar maçın son bölümlerinde yönetimi istifaya davet etti.

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