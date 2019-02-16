Cleveland Cavaliers formasını giyen Cedi Osman, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Maça bir tarafından Türk bayrağı diğer tarafından Makedonya bayrağı olan ayakkabılarla çıkan Cedi Osman, "Ben Makedonya'da doğdum. Bugün Türkiye'yi temsil ediyorum. İki bayrağın ayakkabımın üzerinde yer alması onları temsil ettiğimi ve onlara olan sevgimi gösteriyor" diye konuştu.
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