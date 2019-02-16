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  • 16.02.2019 15:12
  • Son Güncelleme: 16.02.2019 15:17

A All Star maçında 'ın ayakkabıları damga vurdu!

A'de forması giyen Makedon asıllı Türk oyuncu 'da Yükselen Yıldızlar maçında Dünya Karması'nda yer aldı. Cedi Osman'lı Dünya Karması, ABD Karması'na 161-144 mağlup oldu. Cedi Osman'ın ayakkabıları dikkat çekti.

Cleveland Cavaliers formasını giyen Cedi Osman, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Maça bir tarafından Türk bayrağı diğer tarafından Makedonya bayrağı olan ayakkabılarla çıkan Cedi Osman, "Ben Makedonya'da doğdum. Bugün Türkiye'yi temsil ediyorum. İki bayrağın ayakkabımın üzerinde yer alması onları temsil ettiğimi ve onlara olan sevgimi gösteriyor" diye konuştu.

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