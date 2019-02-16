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  • 16.02.2019 13:49
  • Son Güncelleme: 16.02.2019 15:41

Maç sonucu: Akhisarspor 0-0

Lig'in 22.haftasında Akhisarspor, MKE 'nü Spor Toto Akhisar Stadı'nda konuk etti. Ankaragücü'nde Djedje 52'de kırmızı kart gördü. 90'da İlhan Parlak ile Ankaragücü 1-0 öne geçti, VAR kararı ile gol iptal edildi. Karşılaşmanın son dakikaları nefes keserken, gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Lig'in 22. haftasında Akhisarspor ile MKE karşıya karşıya geldi. Akhisar'da oynanan mücadele 0-0 tamamlandı. Bu sonuçla birlikte Ege ekibinin galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Ankaragücü ise Kasımpaşa galibiyetinin ardından Akhisar deplasmanından da kritik bir puanı kaptı. Bu sonuçla Ege ekibi puanını 18, Ankaragücü ise 24 yaptı. Akhisarspor gelecek hafta Galatasaray deplasmanına gidecek. Ankaragücü ise BB Erzurumspor'u ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Akhisar Belediyespor evinde Ankaragücü'nü ağırladı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. Ankaragücü'nde Dja Djedje, ikinci yarının hemen başında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken kalan bölümde Akhisar Belediyespor baskısı yeterli olmadı ve maç başladığı gibi sona erdi.

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken
Akhisar Belediyespor: Fatih Öztürk, Zeki Yavru, Cocalic, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Regattin, Sissoko, Serginho, Barbosa, Josue, Cikalleshi
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Moke, Sacko, Sedat Ağçay, Djedje, Boyd, Canteros, Orgill
Sarı kartlar: Dk. 20 Serginho (Akhisarspor), Dk. 40 Orgill, Dk. 41 Djedje (MKE Ankaragücü)

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