Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptıkları itirazın kabul edildiğini ve UEFA ile olan yapılandırma anlaşmasının süreceğini açıkladı.



RAKİPLERE GÖNDERME!

GS TV'de açıklamalarda bulunan Cengiz, "Disiplin komitesinin kararı uygulanacak ve yapılandırma anlaşması devam edecek. Bütün camiaya müjdeliyorum. Çok önemli çünkü gelecek üç yılımızı kapsıyor" ifadesini kullandı. Rakiplere de göndermede bulunan Mustafa Cengiz, "UEFA'ya yazılı, kapalı kapılar ardında ya da dostluklarıyla bizi düzenli olarak şikayet ederek bizim mücadele azmimizi yüksek tutan kişilere özel teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.