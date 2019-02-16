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Evine hoş geldin büyük kaptan

7 yıl aradan sonra ’ye çıkan , eski gollerinin görüntüsü ekrana verildiğinde duygusal anlar yaşadı.

Evine hoş geldin büyük kaptan
Hafta içinde 'a gelen ve bugün spor maçını Ülker Stadı'nda izleyecek olan efsane kaptan de Souza, dün ekranlarında konuştu. Alex, eski muhteşem gollerinin görüntüsü ekrana yansıdığında ağlamaklı oldu ve kendisini zor tuttu. Alex, "Evimde F.Bahçe ile ilgili bir köşe var. Hayatımın son anına kadar özel olacak" dedi. Fenerbahçe'nin durumu ile ilgili konuşan Alex, "Sıkıntılı bir başlangıç oldu Fenerbahçe için ama toparlanma durumuna girildi gibi takım. Ligdeki çıkış devam edecek" dedi.



TARAFTAR HASRETLE BEKLİYOR
Fenerbahçe taraftarının bugünkü Konya maçında Alex için organizasyon düzenleyeceği, Portekizce ve Türkçe pankartlarla Alex'e güzel bir karşalama yapacakları öğrenildi.

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