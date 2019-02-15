Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 16.02.2019 00:26
  • Son Güncelleme: 16.02.2019 00:27

Başkan 'dan VAR yorumu

, gündem değerlendirmesinde bulunurken spor gündemine dair de açıklamalar yaptı. Erdoğan, son günlerin tartışmalı konusu (VAR) sistemine ilişkin olarak konuştu ve "VAR sistemini de denetleyecek bir sistem faydalı olur" ifadelerini kullandı.

Türkiye , A Haber'de katıldığı televizyon programında gündem değerlendirmesinde bulunurken spor gündemine dair açıklamalar da yaptı. Erdoğan, son günlerin tartışmalı konusu olan (VAR) sistemine ilişkin olarak VAR'ı da denetleyecek bir sistemin faydalı olacağını dile getirdi.

Hakem tartışmalarına değinmek istemediğini vurgulayan Erdoğan, "Hakemlik olayına çok girmek istemem. VAR sistemini de kontrol eden ayrı bir mekanizma kurulursa faydalı olacağına inanıyorum. Buna benzer bir sistem güreşte başladı. da acaba olmaz mı, hep bu konuşuldu. Şimdi futbolda da olmasını, bazı hataların yanında ağırlıklı olarak faydasına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

VAR sistemine de teyit mekanizması gerektiğini dile getiren Erdoğan, "O telaş içerisinde hakem gelip, bakıp acaba orada doğru kararı verebildi mi? Bir check-balans sistemiyle ayrı bir hakem heyeti olabilirse, takip ediyorsa hata payı orada adeta sıfıra doğru düşebilir. Çünkü kolay değil bu iş. Bir hata penaltı getirir. Bir hata penaltısını elinden alabilir. Bu hatalara o takıma gönül verenler isyan ettiği gibi yöneticiler de isyan ediyor" dedi.

İLK YARIYA DAMGA VURMUŞTU
Türk futbolunda bu sezon uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, Spor Toto 'in ilk yarısında 98 kararın değişmesini sağlamıştı. Süper Lig'in ilk yarısında 27 penaltı pozisyonunda VAR uygulamasına giden hakemler karar değiştirmişti. Hakemler, sezonun ilk yarısında 16 kırmızı kartı VAR incelemesinden sonra çıkarmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriBaşkan Recep Tayyip Erdoğan'dan VAR yorumu
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar