Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya temsilcisi Zenit'i Kadıköy Ülker Stadı'nda 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe aldığı galibiyetle Rusya'ya avantajlı gidiyor. Futbolseverler şimdiden rövanş karşılaşmasının ne zaman olacağını araştırıyor. Peki, Zenit - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte Zenit - Fenerbahçe maçına dair merak edilen detaylar...

ZENİT - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Zenit - Fenerbahçe rövanş mücadelesi 21 Şubat Perşembe günü Rusya'nın Saint Petersburg kentinde oynanacak. Zorlu maç beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

SARI-LACİVERTLİLER AVANTAJI KAPTI

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Harun Tekin, yine şovunu yaptı. Penaltılardaki başarısıyla bilinen Harun, 44. dakikada Zenit'in Slovak yıldızı Robert Mak'ın beyaz noktadan vuruşuna izin vermedi. Bu başarısıyla Sarı-Lacivertliler'deki üçüncü penaltısını kurtaran Harun, Zenit'ten daha önce Trabzonspor'dan Rodallega ve Kasımpaşa döneminden de Diagne'ye geçit vermemişti. Ek olarak Harun Tekin, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı son 19 penaltının 10'unu kurtararak yüzde 53'lük başarı yüzdesi yakaladı.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ KADROSU

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu...

Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Aksu, Hasan Ali, Isla, İsmail Köybaşı, Şener, Neustädter, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Mehmet Topal, Victor Moses, Tolgay Arslan, Ayew, Valbuena, Jailson, Eljif Elmas, Alper Potuk, Frey, Slimani, Benzia.