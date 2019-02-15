Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 15.02.2019 23:47
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 23:47

Son dakika: 'ten flaş açıklaması

Beşiktaş ü , A Teknik Direktörlüğü teklif edilirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendireceğini söyledi.

Şenol Güneş'ten flaş Milli Takım açıklaması

22. hafta maçında Evkur 'a konuk olan Beşiktaş'ta 2-1 kazanılan mücadele sonrası 'ten flaş A açıklaması geldi.

Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Yeni Malatyaspor maçının ardından siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Adı bir süredir milli takım ile anılan Güneş milli takım sorularının sorulması üzerine, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü teklif edilirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendireceğini söyledi.

Güneş, ayrıca yönetimin milli takımla görüşmek üzere kendisine izin verdiğini de dile getirdi.

Ay yıldızlı ekipte kısa süre önce teknik direktör ile yollar ayrılmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriSon dakika: Şenol Güneş'ten flaş Milli Takım açıklaması
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar