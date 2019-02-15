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  • 15.02.2019 22:02
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 22:02

'den yorumu

'de oynanan Evkur - maçında 'ün gördüğü tartışmalara neden oldu. Yorumcu , kırmızı kartla ilgili görüşlerini belirtti.

Rıdvan Dilmen'den kırmızı kart yorumu

'in 22. haftasında oynanan Evkur - maçının 41. dakikasında VAR'a gidildi ve ev sahibi ekip 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın 40. dakikasında Malatyaspor'un kaptanı , 'e yaptığı faulün ardından gördü.

CÜNEYT ÇAKIR, KARTIN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ
Faulün ardından VAR hakemleri, karşılaşmanın hakemi 'ı uyardı ve pozisyonu izlemesini tavsiye etti. VAR ekranından pozisyonu izleyen Çakır, ardından Adem Büyük'e gösterdi ve Yeni Malatyaspor 10 kişi kaldı.

Kararın ardından Malatyaspor taraftarları ve Adem Büyük, hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.

RIDVAN DİLMEN: "KIRMIZI KART DOĞRU KARAR"
, Adem Büyük'e verilen kırmızı kartın doğru olduğunu söylerken; "Adem Büyük, diğer ayağına değse, atmayabilirdi ama çok alakasız ayağa bastı. Bir hakem bu pozisyonda sarı kart gösterebilir, VAR'dan atabilir ama. Niye doğrudan atmadın diyemeyiz. Bence kırmızı kart doğru karar. Cüneyt Çakır, VAR'a gittikten sonra atmamak için mücadele etti. Bir baktı, bir daha baktı." yorumunu yaptı.

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