Akdeniz Oyunları şimdilerde vatandaşlar tarafından büyük bir merak konusu oldu. Merak edilen soruların başında ise Akdeniz Oyunları kaç yılda bir düzenlenir sorusu yer alıyor. Peki, Akdeniz Oyunları nedir? İşte Akdeniz Oyunları'na ilişkin merak edilen detaylar...

AKDENİZ OYUNLARI KAÇ YILDA BİR DÜZENLENİR?

Akdeniz Oyunları dört yılda bir düzenlenir. Akdenize kıyısı olan ülkeler katılım gösterirler. Bu ülkelere İsrail ve Filistin dâhil değildir. Çeşitli spor branşlarında oyunlar oynanır. Amaç; Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde hem kültürel hem de toplumsal kaynaşmayı gerçekleştirmektir.

Akdeniz Oyunları'nda olimpiyat kuralları geçerlidir. Oyunlar 15 gün sürmektedir. Düzenlenme fikri 1948 Londra Olimpiyatları'nda dönemin Uluslar Arası Olimpiyat Asbaşkanı Mısırlı Muhammed Tahir Paşa tarafından ortaya atılmıştır. İlk Akdeniz Oyunları Mısır'ın İskenderiye Şehri'nde 5-12 Ekim 1951 tarihlerinde düzenlenmiştir. Türkiye'de ise 1971'de İzmir'de, 2013'de ise Mersin'de düzenlenmiştir. Oyunlara ev sahipliği yapan şehirlerden sadece Kazablanka'nın Akdeniz'e kıyısı yoktur. Ev sahipliği yapan diğer bütün şehirlerin Akdenize kıyısı vardır.

Akdeniz Oyunları'nda madalya sıralamasında en başarılı ülke İtalya'dır. Ülkemiz bu sıralamada Fransa'nın ardından 3. sıradadır. 26. yani son sırada ise hiç madalya kazanamayan Andorra bulunmaktadır.

AKDENİZ OYUNLARI'NDA HANGİ SPOR DALLARI BULUNMAKTADIR?

Atletizm, yüzme, basketbol, boks, futbol, güreş, jimnastik, sutopu ve eskrim bütün Akdeniz Oyunları'nda yer alan spor branşlarıdır.

Oyunlardaki en önemli spor branşlarından futbolda en çok madalyayı Türkiye kazanmıştır. Türkiye futbolda 1 altın, 7 gümüş, 2 bronz madalya ile toplamda 10 madalya kazanmıştır