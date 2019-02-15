Pistlerin minik Bolt’u

ABD'de geçen hafta 100 metreyi 13.48 saniyede koşan "Blaze the Great" (Büyük Alev) lakaplı 7 yaşındaki minik atlet Rudolph Ingram Jr, geleceğin Usain Bolt'u olarak gösteriliyor. Rudolph'un Instagram'da 300 bin takipçisi var ve her videosu viral oluyor. Yeteneğiyle NBA'in efsane oyuncularından Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James ve Amerikan futbol ligi takımlarından Tampa Bay Buccaneers'ın dikkatini çeken Rudolph, Instagram'da kendisini "7 yaşında. 3 X Amerikan Amatör Atletizm Şampiyonu, Heisman (Amerikan futbolu) Kupası sahibi, Fitness Modeli, 100 Metre Şampiyonu" diye tanımlıyor. Atletizm uzmanları, "100 metrede Dünya şampiyonluğu kazanmış hiçbir atlet, 7 yaşında bu dereceyi yapamadı. O nedenle Rudolph Ingram Jr, büyük bir efsane olabilir. Yeter ki doğru şekilde yönlendirilsin" yorumunu yaptı.
- Spor
- 15.02.2019
- Gazete
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