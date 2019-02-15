Aslan yine Avrupa'da hüsran... Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, son 32 turu ilk maçında Benfica'ya evinde 2-1 yenildi. Cimbom böylece 21 Şubat'ta oynanacak rövanş öncesi büyük bir darbe aldı. 12. dakikada Cervi'nin ceza sahasından şutu Muslera'da kaldı.
- Spor
- 15.02.2019
- Gazete
Hayaller paramparça! Galatasaray TT Stadı'nda Benfica'ya boyun eğdi
26. dakikada tartışmalı bir penaltı golüyle geri düşen Sarı-Kırmızılılar 54'te Luyindama ile beraberliği buldu. Ama 64’de Seferovic Aslan’ı yıktı. Bu gol, 21 Şubat’ta oynanacak rövanş öncesi Galatasaray’ı çok zor bir duruma soktu...
Aslan yine Avrupa'da hüsran... Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, son 32 turu ilk maçında Benfica'ya evinde 2-1 yenildi. Cimbom böylece 21 Şubat'ta oynanacak rövanş öncesi büyük bir darbe aldı. 12. dakikada Cervi'nin ceza sahasından şutu Muslera'da kaldı.
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