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Hayaller paramparça! TT Stadı'nda 'ya boyun eğdi

26. dakikada tartışmalı bir penaltı golüyle geri düşen Sarı-Kırmızılılar 54'te ile beraberliği buldu. Ama 64’de Aslan’ı yıktı. Bu gol, ’ta oynanacak rövanş öncesi ’ı çok zor bir duruma soktu...



Aslan yine Avrupa'da hüsran... Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, son 32 turu ilk maçında Benfica'ya evinde 2-1 yenildi. Cimbom böylece 21 Şubat'ta oynanacak rövanş öncesi büyük bir darbe aldı. 12. dakikada Cervi'nin ceza sahasından şutu Muslera'da kaldı.

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