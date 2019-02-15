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Başkanı ’den ’a cevap: Kurnazlık yok

G.Saray Başkanı, Terim kurnazlık yapmadı” dedi.

Cengiz’den Koç’a cevap: Kurnazlık yok
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç'un, Fatih Terim'le ilgili yaptığı kurnazlık yakıştırmasına cevap verdi. Cengiz,"Hocamız ironi yaptı. Ona kurnazlık denmez. Şark kurnazlığı başka birşeydir. Ona girmeyelim, orası üzer ve kırar. Kimseyi kırmak istemiyorum. Başkalarına yapılan hataları da anlayışla karşılarız" dedi.

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