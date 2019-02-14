Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında karşılaşacak olan iki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Antalyaspor ve Bursaspor galibiyetleriyle moral bulan ve zirveye tutunan Beşiktaş'ta hedef Malatya engelini de kaypısız geçirmek olacak. Peki, Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 22. haftasında karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maç 15 Şubat Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Dördüncü hakem ise Serkan Çınar olacak.

GÜNEŞ'İN KAZANAN KADROYU BOZMASI BEKLENMİYOR

Şampiyonluk şansını gelecek haftalara taşımak için Yeni Malatyaspor karşısında da galibiyet hedefleyen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadroyu bozması ve çok büyük değişiklikler yapması beklenmiyor.

2 maçlık kırmız kart cezası sona eren Ricardo Quaresma ve yeni transfer Shinji Kagawa'yı yedek soyundurmayı düşünen tecrübeli teknik adam, kaleyi yine Karius'a emanet ederken, defans hattını Gökhan Gönül-Vida-Mirin ve Adriano'dan oluşturacak.Orta ikilide Atiba-Dorukhan ile maça başlayacak olan Güneş'in hücum bölgesindeki üçlüsü Lens-Ljajic ve Güven'den oluşurken santrafor ise Burak Yılmaz olacak. Şenol Güneş'in maçın gidişine göre Kagawa'yı 2'nci devrede sahaya sürmesi yüksek ihtimal.

Siyah beyazlıların yarın akşamki muhtemel 11'i; Karius-Gökhan Gönül-Vida-Mirin-Adriano-Atiba-Dorukhan-Lens-Ljajic-Güven(Kagawa)-Burak şeklinde.

BEŞİKTAŞ BU SEZON BİR İLK PEŞİNDE

Seri galibiyet alma konusunda bu sezon çok başarısız bir görüntü çizen Beşiktaş 21'inci hafta itibariyle 3 hafta üst üste kazanamadı.

Siyah beyazlı takım Antalyaspor ve Bursaspor galibiyetinden sonra Malatyaspor'u da yenerse bu sezon kendi istatistiği açısından bir ilki başaracak ve ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak.

Sezonun ilk iki haftasında Akhisarspor ve B.B.Erzurumspor'u yenen Beşiktaş 3'üncü haftada Antalyaspor'a mağlup olmuştu. Sonrasında inişli çıkışlı grafik çizen siyah beyazlılar 3 galibiyet serisi şansını ikinci kez 15'inci haftada yakaladı. Ankaragücü ve Galatasaray'ı yenip Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalan Beşiktaş bu fırsatı da değerlendirememişti.

Öte yandan ilk devrede deplasman maçlarında galip gelmekte zorlanan ve 9 deplasmanda sadece 2 galibiyet alan Beşiktaş, ikinci devredeki ilk 2 deplasman maçından galibiyetle ayrılarak deplasman fobisine son vermişti.

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİNDE SARI KART ALARMI

Beşiktaş'ta Malatya deplasmanı bir hafta sonra sahasında oynayacağı Fenrbahçe derbisini de soğrudan ilgilendiriyor. Bunun sebebi ise dört futbolcunun sarı kart ceza sınırında olması.

Şenol Güneş'in on birinin değişmez iki ismi olan Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic ile yine Güneş'in en çok oynattığı oyunculardan olan Necip Uysal ve Gary Medel 3 sarı kart ile ceza sınırına gelmiş durumda. Bu 4futbolcu da Şenol Güneş'in Malatyaspor maçında görev vermesi ve sarı kart görmesi durumunda Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.

- Quaresma dönüyor



Ligin 19. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının son anlarında gördüğü kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşen Ricardo Quaresma'nın cezası sona erdi.

Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Portekizli futbolcunun yarın oynanacak karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği teknik direktör Şenol Güneş'in kararı sonrası netlik kazanacak. Güneş'in görev vermesi halinde siyah-beyazlı takımdan ayrılması gündemde olan Quaresma 2 haftalık aranın ardından yeniden takımına dönecek.



- Dört futbolcu ceza sınırında



Beşiktaş'ta Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Adem Ljajic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.



- Oğuzhan forma giyemeyecek



Gözünde sorun yaşayan Oğuzhan Özyakup'un yarın oynanacak mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Sağ göz korneasında tespit edilen enfeksiyon nedeniyle antrenmanlara çıkmayan ve 2-3 gün dinlendirileceği açıklanan Oğuzhan'ın yarın oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.