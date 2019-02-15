Fenerbahçe - Konyaspor maçı için geri sayım başladı. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın öğrencileri, Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Aykut Kocaman 9 ay sonra Kadıköy'e ayak basacak. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 23 puanla 14. sırada giriyor. Konyaspor ise 33 puanla 6. sırada. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalada? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Konyaspor maçı 16 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Dördüncü hakem ise Arda Kardeşler olacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Atiker Konyaspor karşısına 4 eksik futbolcuyla çıkacak.

Ligde İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında ilk 11'de forma giyen Mauricio Isla, Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Roberto Soldado, Konya mücadelesinde kadroda yer almayacak.

Karşılaşma öncesi Soldado ve Tolgay kırmızı kart, Isla ise sarı kart cezalısı durumunda bulunurken, Mehmet Ekici sakatlığı sebebiyle takımıyla olamayacak.

Sarı-lacivertlilerde İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Eljif Elmas ve Roman Neustaedter ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Atiker Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

KOCAMAN YAKLAŞIK 9 AY SONRA KADIKÖY'DE

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, uzun bir aranın ardından yeniden Kadıköy'e gelecek.

Sarı-lacivertli takımı iki farklı dönemde çalıştıran tecrübeli teknik direktör, yaklaşık 9 ay sonra Fenerbahçe taraftarının önüne çıkacak.

Geçen sezon Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de son maçını Atiker Konyaspor'a karşı oynayan Kocaman, 271 gün sonra Ülker Stadı'nın çimlerine bu kez Atiker Konyaspor'un teknik direktörü olarak ayak basacak.

TARAFTARDAN PROTESTO

Fenerbahçeli taraftarlar, hakem kararlarını protesto etmek için yarın karşılaşma öncesinde yürüyüş yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulunu protesto etmek için yapılacak yürüyüş, saat 15.00'te başlayacak.

Protesto yürüyüşü, Bağdat Caddesi'nde bulunan Göztepe Parkı'ndan start alacak ve Ülker Stadı'nda son bulacak.

FENERBAHÇE İLE KONYASPOR 36. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de yarın 36. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 35 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 29 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 96 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 39 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Öte yandan Konyaspor, rakibi karşısındaki toplam 4 galibiyetinden 2'sini son 6 randevuda elde etti.

KONYASPOR DEPLASMANDA BİR KEZ KAZANDI

Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 17 lig maçında karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, evindeki 16 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu.

İstanbul'da Fenerbahçe 52 gol attı, kalesinde 16 gol gördü.

Geçen sezon İstanbul'daki maçta ev sahibi ekip 3-2 galip geldi.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti.

Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.