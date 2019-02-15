Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 15.02.2019 13:53
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 14:09

Son dakika: Yeni Başkanı oldu (Sabri Çelik kimdir?)

TFF Yönetim Kurulu, 'ndan boşalan Başkanlığı'na 'in getirilmesine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu görevinden istifa eden 'nun yerine 'in getirildiğini açıkladı. Geçtiğimiz hafta Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrasında yaşanan olaylar sonrasında istifa eden Yusuf Mamoğlu'nun yerine Sabri Çelik göreve getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden atama hakkında bilgi verildi. İşte yeni Başkanı ve üyeleri.''TFF Yönetim Kurulu, Başkanlığı'na Sabri Çelik'in getirilmesine karar verdi. Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu isimlerden oluşuyor:


BAŞKAN Sabri Çelik

ÜYELER

Mustafa Çulcu
Muhittin Boşat
Ünsal Çimen
Kamil Abitoğlu
Hakan Sivriservi
Ferhat Gündoğdu
Nihat Mızrak
Hamza Mısır

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriSon dakika: Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik oldu (Sabri Çelik kimdir?)
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar