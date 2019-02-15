Türkiye Futbol Federasyonu görevinden istifa eden Yusuf Namoğlu'nun yerine Sabri Çelik'in getirildiğini açıkladı. Geçtiğimiz hafta Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrasında yaşanan olaylar sonrasında istifa eden Yusuf Mamoğlu'nun yerine Sabri Çelik göreve getirildi.



Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden atama hakkında bilgi verildi. İşte yeni MHK Başkanı ve üyeleri.''TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik'in getirilmesine karar verdi. Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu isimlerden oluşuyor:





BAŞKAN Sabri Çelik



ÜYELER



Mustafa Çulcu

Muhittin Boşat

Ünsal Çimen

Kamil Abitoğlu

Hakan Sivriservi

Ferhat Gündoğdu

Nihat Mızrak

Hamza Mısır