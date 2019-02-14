Vida Roma’yı reddetti

Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan, Vida'nın Beşiktaş'ı sahiplendiğini söyledi. Avadan, "Geleli 1 yıl oldu ve en çok teklifi Vida aldı. Fakat kalmayı tercih etti. Beşiktaş'ı ve taraftarı çok seviyor. Özellikle Roma çok istedi ve ısrarcı oldu. Ama o istemedi." diye konuştu. Vida'nın Beşiktaş'ta hiçbir sıkıntı yaşamadığına dikkat çeken Avadan, "Vida Beşiktaş'ta bütünlüğü sağlayan bir oyuncu. Bunu çok iyi uyguluyor. Beşiktaş Yönetimi'nin Vida'yı transfer ederek ne kadar doğru bir tercih yaptığı ortada. Amacı burada başarılar yaşamak" dedi.
- Spor
- 14.02.2019
- Gazete
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