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Roma’yı reddetti

’nın menajeri , Roma’nın Hırvat starı çok istediğini söyleyerek, “Ancak Vida ’ı sevdiği için Roma’yı reddetti" dedi.

Vida Roma’yı reddetti
Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan, Vida'nın 'ı sahiplendiğini söyledi. Avadan, "Geleli 1 yıl oldu ve en çok teklifi aldı. Fakat kalmayı tercih etti. Beşiktaş'ı ve taraftarı çok seviyor. Özellikle Roma çok istedi ve ısrarcı oldu. Ama o istemedi." diye konuştu. Vida'nın Beşiktaş'ta hiçbir sıkıntı yaşamadığına dikkat çeken Avadan, "Vida Beşiktaş'ta bütünlüğü sağlayan bir oyuncu. Bunu çok iyi uyguluyor. Beşiktaş Yönetimi'nin Vida'yı transfer ederek ne kadar doğru bir tercih yaptığı ortada. Amacı burada başarılar yaşamak" dedi.

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