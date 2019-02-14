Namoğlu’nun son atamaları

TFF'ye istifasını sunan Yusuf Namoğlu'nun yönetimindeki MHK, Süper Lig'de 22. haftanın hakemlerini açıkladı. Namoğlu ve ekibinin yaptığı son atamada geçen hafta G.Saray-Trabzon maçında skandal kararlara imza atan Ümit Öztürk'e görev verilmedi. Haftanın açılış maçında yarın oynanacak Y.Malatya-Beşiktaş maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek.
- Spor
- 14.02.2019
- Gazete
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