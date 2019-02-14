Galatasaray - Benfica maçı için geri sayım başladı. "Kupa 2"de mücadele eden temsilcimiz, Portekiz'in Benfica takımını yenerek deplasmana avantajlı çıkmak istiyor. Karşılaşma öncesi Benica'da önemli eksiklikler dikkat çekiyor. 3 as futbolcusunu İstanbul'a getirmeyen Benfica'ya karşı mücadele edcek olan Galatasaray, bu karşılaşma ile Avrupa'da 278. maçına çıkacak. Peki, Galatasaray - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray ile Benfica karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Benfica maçı bugün saat 20.55'te başlayacak. beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

Galatasaray ile Benfica arasındaki rövanş karşılaşması, 21 Şubat Perşembe günü Portekiz'de oynanacak.

BENFİCA'DA ÖNEMLİ EKSİKLİKLER

Galatasaray'ın rakibi Benfica, sakatlıkları bulunan 2 oyuncusunun yanı sıra 3 as futbolcusunu da İstanbul'a getirmedi.

Portekiz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jardel Vieira ve Ljubomir Fejsa ile as oyuncular Alejandro Grimaldo, Pizzi ile Jonas, İstanbul kafilesinde yer almadı.

FATİH TERİM 5 BİN 461 GÜN SONRA KAZANDIĞI KUPADA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5 bin 461 gün (14 yıl, 11 ay, 11 gün) sonra Benfica maçıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında evinde Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, tekrar Avrupa Ligi'nde mücadele etmiş olacak. Terim, bu organizasyonun eski adı olan UEFA Kupası'nı sarı-kırmızılılar ile 17 Mayıs 2000 tarihinde finalde İngiliz temsilcisi Arsenal'i geçerek kazanmıştı. Deneyimli teknik adam, UEFA'nın en prestijli ikinci organizasyonu UEFA Kupası'nın yeni adı olan Avrupa Ligi'nde ilk kez mücadele edecek.

Fatih Terim, Kupa 2'de en son maçına 2003-2004 sezonunda çıktı. O sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubu üçüncü sırada bitiren sarı-kırmızılılar, yoluna UEFA Kupası'nda devam etmişti. İspanyol ekibi Villarreal ile UEFA Kupası 3. Turu'nda eşleşen Cimbom, ilk maçta İstanbul'da 1-1 berabere kalmış, deplasmanda ise 3-0 mağlup olarak kupaya veda etmişti. Villarreal ile 3 Mart 2004 tarihinde deplasmanda oynanan müsabaka ile en son bu kupada yer alan Terim, bu tarihten 5 bin 461 gün (14 yıl 11 ay, 11 gün) sonra yine Kupa 2'de boy gösterecek.

GALATASARAY, AVRUPA'DA 278. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında bugün Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 278. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 277 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 106 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 375 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 412 gole engel olamadı.

Galatasaray, Benfica ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

Sarı-kırmızılı takımın mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve performans istatistikleri şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 110 28 27 55 111 183 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 24 17 6 1 59 22 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi 75 29 24 22 119 98 UEFA Süper Kupa 1 1 0 0 2 1 TOPLAM 277 99 72 106 375 412



"KUPA 2"DE 75 MAÇ

Galatasaray, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 75 maç yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, bu organizasyonda oynadığı maçların 29'unu kazanırken 24'ünde berabere kaldı, 22'sinde yenildi.

Galatasaray bu maçlarda 119 gol atarken kalesinde 98 gol gördü.

2000 YILINDA ŞAMPİYON OLDU

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, daha önce UEFA Kupası ismiyle oynanan organizasyonda 2000 yılında şampiyon oldu.

Sarı-kırmızılı takım, mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nda mutlu sona ulaşarak Türkiye'ye futbolda Avrupa'daki ilk kupasını getirdi.

"İNŞALLAH, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE SONUNA KADAR GİDERİZ"

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunun ilk maçında bugün Portekiz'in Benfica takımıyla karşılaşacak Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim, "İnşallah, UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gideriz." dedi.

İstanbul'da bugün oynanacak maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına Brezilyalı oyuncu Fernando'yla katılan Fatih Terim, Benfica'nın çok iyi bir takım olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"İki Porto maçı bizim Şampiyonlar Ligi'ndeki önemli maçlardı. Çok fazla pozisyonlar bulduğumuz, penaltı kaçırdığımız maçlar. O iki maçı dışarıda seyretseniz kaybetmeniz mümkün değil. O performansı sergilersek tur için daha avantajlı oluruz. Benfica şu anda Porto'dan daha iyi bir durumda. Biz Porto performanslarını sergilersek tur için rahat bir şekilde ümitlenebiliriz."

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını anlatan Terim, "Niyetimiz Şampiyonlar Ligi'nde devam etmekti ama orada sadece santrfor değil bazı eksiklerle oynadık. Buna rağmen iki Porto maçından birini kazansak daha farklı olabilirdi. İnşallah, UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gideriz. Bunun konuşulabilmesi için Benfica'yı geçmemiz lazım. Bu durumda çok daha net ileriye hedef gösteren konuşmalar yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

UEFA'ya bildirdikleri takım listesine değinen Terim, "Oyuncu olarak takviyemiz var. Yazamadığımız oyuncular da var maalesef. Ancak 3 değişiklik yapabildik. Gelen takviyelerle daha iyiyiz. Aslında son 1 senedir bu kadar takviyeye alışık değiliz. O gün de bir bahane söylemedik, bugün hiç söylemeyiz. Muhakkak, Galatasaray oyun anlayışında özellikle kendi sahasında, aynı anlayışla yakın zamanda her yerde oynayacağız, rakip takıma kendi oyununu kabul ettirmek ister. Öyle oynayacağımızdan emin olabilirsiniz. Maç içinde neler gelişir bilinmez ama maç öncesi düşüncemiz bu." şeklinde konuştu.

"BİZİM OLDUĞUMUZ YERDE SABIR SINIRSIZDIR"

Fatih Terim, Galatasaray taraftarının kendisine her zaman anlayış gösterdiğini belirterek şöyle devam etti:

"Galatasaray taraftarı sabırsızdır ama bizim olduğumuz yerde sabrı sınırsızdır. Birtakım değişimler olacağını ifade ettik ve iki hedef göstermiştim, ocak ve haziran ayı diye. Ocakta ilk adımımızı attık, nasipse haziranda da tamamlayacağız planımızı. Galatasaray'ın ne istediğini en iyi bilenlerdenim. Bu oyun tarzını 1996-2000 arasında 1999'dan itibaren ben ve ekibim yerleştirdik. Ondan sonra hiç geriye gitmedik. Seyirci hep bu oyunu istedi. Böyle baktığımızda, devre arasındaki küçük bir değişikliğin bizi nerelere götüreceğini açıkça Trabzonspor maçında gördük. Onun üzerine koymaya çalışıyoruz."

Spor Toto Süper Lig'de 3-1 kazandıkları Trabzonspor maçında çok pozisyon ürettiklerini anlatan Terim, "Bu, seyircinin uzun müddet yerine oturmaması demektir. Bizim de istediğimiz budur. Sonuç ne olursa olsun, zevk veren hem de oynadığından zevk alan bir oyun anlayışı oturtmaya çalışıyoruz. Benfica maçına da böyle başlayacağız. İkili maçların planları farklı olabilir ama kendi saha ve seyirci avantajınız hiç değişmez. Bunu kullanmak istiyoruz. Mümkünse Portekiz'e gol yemeden gitmek istiyoruz. Devre arası transferleri kolay değildir. Bunların hepsini, kaybetmeden aşmamız lazım. İnşallah başaracağız." diyerek sözlerini tamamladı.

FERNANDO: "BENFİCA ZOR BİR TAKIM"

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando, yaptığı açıklamada, "Benfica zor bir takım. Dersimize iyi çalıştık. İyi hazırlanıyoruz. Yarın (bugün) taraftarımızın da desteğiyle çok iyi bir maç geçireceğiz. Biz neler yapabileceğimizi ve gücümüzü biliyoruz. En büyük artımızı, yarın (bugün) muhteşem bir taraftar önünde oynayacak olmamız olarak görüyorum. İyi bir skorla ayrılmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.