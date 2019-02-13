Süper Lig'de 22. hafta hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig 22. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Trabzonspor maçında verdiği kararlarla günlerce konuşulan Ümit Öztürk'e ise görev verilmedi. İşte fikstür ve ilgili maçlara atanan hakemler: Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (Cüneyt Çakır) Trabzonspor - Göztepe (Suat Arslanboğa) Kasımpaşa - Galatasaray (Ali Palabıyık) Fenerbahçe - Konyaspor (Fırat Aydınus) Antalyaspor - Başakşehir (Mete Kalkavan) Galatasaray-Trabzonspor maçındaki kararlarıyla çok tartışılan hakem Ümit Öztürk'e ise görev verilmedi. İşte haftanın maçları ve görev yapacak hakemler...
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