Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 13.02.2019 14:36
  • Son Güncelleme: 13.02.2019 14:40

Süper Lig'de 22. hafta hakemleri belli oldu!

22. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Trabzonspor maçında verdiği kararlarla günlerce konuşulan 'e ise görev verilmedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriSüper Lig'de 22. hafta hakemleri belli oldu!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar