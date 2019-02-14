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  • 14.02.2019 18:29
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 18:29

'dan tarihi itirafı!

Başkanı itiraf gibi bir açıklamada bulunarak, "2024 Avrupa Şampiyonası ’ye siyasi nedenlerden dolayı verilmedi." dedi.

Almanya'dan tarihi Türkiye itirafı!
Başkanı , katıldığı bir sosyal proje galasında açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DEN DAHA GÜVENLİ BİR ÜLKEYİZ"
Gehlenborg, Euro 2024'ün hangi ülkede yapılacağının belirlenme süreci ile ilgili konuşarak, "Almanya'nın altyapısı daha güçlü olduğundan ve 'nin bazı siyasi olumsuzlukları olduğundan dolayı oylamanın Almanya lehine sonuçlanacağını daha önceden tahmin ediyorduk. Ayrıca Almanya, Türkiye'den daha güvenli bir ülke olması da bunda etken oldu." şeklinde konuştu.



"Danışmanları Mesut Özil'i yanlış yönlendirdi"

Türk gençlerinin çok hırslı ve güçlü olduğunu belirten Gehlenborg, hakkında da konuşarak, "Alman Futbol Federasyonu Mesut Özil ile iletişim kurmak istedi ancak danışmanları Mesut'u yanlış yönlendirerek kritik bir süreç yaşanmasına neden oldu. Herkes, herkesle görüşebilir ve hürdür ancak böyle bir medyatik kaosa girildiğinde Gündoğan gibi açık bir şekilde kamuoyu karşısına çıkması gerekirdi. Ancak kendisi internet üzerinden İngilizce dilinde kısa bir savunma yazma gereği duydu. Biz böyle bir açıklama şekline anlam veremiyoruz" diye konuştu.

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