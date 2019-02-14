UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Benfica'yı konuk ediyor. 20.55'te başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu hakemi Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Roberto Alonso ve Diego Barbero Seville yaparken Ricardo De Burgos ve Santiago Jaime Latre ilave yardımcı hakemler olarak görev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juan Yuste. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne.

BENFICA: Vlachodimos, Corchia, Ruben Dias, Ferreira, Ribeiro, Salvio, Fernandes, Florentino, Cervi, Joao Felix, Seferovic.





Avrupa'da sezona UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında başlayan Galatasaray, Portekiz'den Porto, Almanya'dan Schalke 04 ve Rusya'dan Lokomotiv Moskova ile yer aldığı grubu üçüncü sırada bitirerek, UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda mücadele etme hakkı elde etti.

Portekiz temsilcisi Benfica ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, play-off turunda da Yunanistan'ın PAOK takımını eleyerek grup aşamasına yükseldi. Benfica, Almanya'nın Bayern Münih, Hollanda'nın Ajax ve Yunanistan'ın AEK takımlarıyla mücadele ettiği grubu üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.





MITROGLOU LİSTEDE YOK

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede ismi yer almayan yeni transfer Kostas Mitroglou, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takım, devre arasında kadrosuna kattığı oyunculardan Mbaye Diagne, Marcao ve Christian Luyindama'yı UEFA'ya bildirirken, Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir'in ismi listede yer almadı. Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Mariano Filho, son antrenmanda takımla çalıştı.

BENFICA'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Ligde oynadığı son 12 maçta 11 galibiyet alan Benfica, sakatlıkları bulunan 2 oyuncusunun yanı sıra 3 as futbolcusunu da İstanbul'a getirmedi. Portekiz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jardel Vieira ve Ljubomir Fejsa ile as oyuncular Alejandro Grimaldo, Pizzi ile Jonas, İstanbul kafilesinde yer almadı.





RÖVANŞ 21 ŞUBAT'TA

Galatasaray ile Benfica arasındaki rövanş karşılaşması, 21 Şubat Perşembe günü Portekiz'de oynanacak. Başkent Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

AVRUPA'DA 278. MAÇ

Galatasaray, Benfica maçıyla Avrupa kupalarında 278. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 277 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 106 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 375 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 412 gole engel olamadı. Galatasaray, Benfica ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.





FATİH TERİM'DEN PORTO HATIRLATMASI

Maç öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Porto maçlarında oynadıkları oyunu Benfica karşısında oynayabilirlerse tur için ümitli olabileceklerini söyledi. "Çok fazla pozisyon bulduğumuz maçlar. O iki maçı dışarıdan seyretseniz kaybetmeniz mümkün değil. O performansı tekrarlarsak tur için umutlu olabiliriz. Şu an Benfica, Porto'dan daha iyi durumda."

Niyetlerinin UEFA Şampiyonlar Ligi olduğunu ama santrfor ve birkaç eksik nedeniyle bu hedeflerine ulaşamadıklarını belirten Terim, "İnşallah UEFA Ligi'nde sonuna kadar gideriz. Bunun konuşulabilmesi için Benfica önemli bir sebep. Geçersek çok daha net, ciddi ve ileriyi hedef gösteren konuşmalar yapabiliriz." dedi.