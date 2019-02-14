Bu yolun sonu final olsun

Şampiyonlar Ligi grubunda 3. olarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray son 32 turunda bu akşam Benfica ile karşılaşacak.
CİMBOM'DA EKSİK YOK
Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak olan zorlu mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Galatasaray eğer Benfica'yı devirirse Avrupa Kupaları tarihindeki 100. galibiyetini elde edecek. Kritik maç öncesi Galatasaray'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Portekiz ekibinde ise Jonas, Pizzi, Grimaldo, Fejsa, Jardel, Conti ve Ebuehi kadroda yok.
CİMBOM'DA EKSİK YOK
Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak olan zorlu mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Galatasaray eğer Benfica'yı devirirse Avrupa Kupaları tarihindeki 100. galibiyetini elde edecek. Kritik maç öncesi Galatasaray'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Portekiz ekibinde ise Jonas, Pizzi, Grimaldo, Fejsa, Jardel, Conti ve Ebuehi kadroda yok.
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