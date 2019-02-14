Benfica - Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında evinde Benfica'ya 2-1 mağlup oldu. Maçın sona ermesinin ardından futbolseverler Benfica - Galatasaray rövanş maçı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte Benfica - Galatasaray maçına dair merak edilen detaylar...

BENFİCA - GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray ile Benfica karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar kendi evinde Portekiz temsilcisi Benfica'ya 2-1 mağlup oldu. Peki Benfica - Galatasaray rövanş maçı ne zaman? İşte detaylar...

Galatasaray ile Benfica arasındaki rövanş karşılaşması, 21 Şubat Perşembe günü Portekiz'de oynanacak.

GALATASARAY TURU ZORA SOKTU

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Galatasaray, Benfica'yı konuk etti. Portekiz ekibi temsilcimizi 2-1 mağlup ederek tur yolunda büyük bir avantaj yakaladı. Rövanş maçı 21 Şubat Perşembe günü oynanacak.

GALATASARAY 1-2 BENFICA (MAÇ SONUCU)



27' Eduardo Salvio (p)

54' Christian Luyindama

64' Haris Seferoviç