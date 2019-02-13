Tottenham - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı sürüyor. Kura çekimine göre, Tottenham ile Borussia Dortmund eşleşmişti. Eşleşmenin ilk karşılaşması İngiltere'de oynanacak. Peki, Tottenham - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

TOTHENHAM - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacak olan Tottenham ile Borussia Dortmund arasındaki maç bugün saat 23.00'de başlayacak. İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz'un düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak. Dördüncü hakem ise Javier Estrada lacak.

Karşılaşmanın VAR hakemi ise Alejandro Jose Hernandez olacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ İSTATİSTİKLER

Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı iki maçı da kazanan Tottenham, rakibini geçen sezon grup aşamasında iki kez mağlup etti.

Borussia Dortmund, Avrupa arenasında Tottenham ile oynadığı dört maçta da gol atmayı başardı.

Borussia Dortmund son altı sezonun beşinde Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkarken; Tottenham ise tarihinde ilk kez bunu üst üste iki sezonda başardı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkan 16 takım arasında sadece Tottenham eksi averaja sahip.

Bu sezon Tottenham ve Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'nde attığı tüm goller akan oyunda geldi.

Tottenham'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı dokuz golün sekizi, karşılaşmaların ikinci yarısında geldi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarının son 15 dakikasında en fazla gol atan takım Borussia Dortmund.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında en az gol yiyen takım Borussia Dortmund (6 maçta 2 gol).

Harry Kane, Tottenham'ın son üç sezonda attığı 33 golün 16'sına (%48) doğrudan katkı sağladı (13 gol & 3 asist).

Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'nde attığı son beş golün dördünü kaydeden Raphael Guerreiro, bu sezon bu turnuvada en fazla gol kaydeden Portekizli oyuncu konumunda (4 gol).