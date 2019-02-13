Ajax - Real Madrid maçı için geri sayım başladı. Avrupa arenasında rakibine son altıt maçı kaybeden ev sahibi takım, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem altı maçlık seriye son vermek hem de ikinci maça avantajlı çıkmak isteyecek. Real Madrid ise altı maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek isteyek. Heyecan dozu yüksek geçecek Ajax - Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak?

AJAX - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Ajax ile Ral Madrid arasında oynanacak maç bugün saat 23.00'de başlayacak. Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Damir Skomina'nın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yapacak. Dördüncü hakem görevini ise Rade Obrenovic üstlenecek.

Karşılaşmanın VAR hakemi ise Szymon Marciniak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ İSTATİSTİKLER

Avrupa arenasında Real Madrid ile oynadığı son altı maçı kaybeden Ajax, rakip filelere sadece iki gol gönderdi ve kalesinde 20 gol gördü.

Hollanda ekibi, Real Madrid'i en son Kasım 1995'te Şampiyonlar Ligi gruplarında mağlup edebildi (2-0).

Ajax ile Real Madrid arasında oynanan Avrupa kupası maçlarının sadece biri berabere sonuçlandı (1967/68 Şampiyon Kulüpler Kupası birinci tur ilk maçı, 1-1).

Bu sezon Şampyonlar Ligi gruplarında yenilgi yüzü görmeyen beş takımdan biri Ajax (Barcelona, Bayern Münih, Lyon ve Porto ile birlikte).

Evinde oynadığı son 21 Avrupa maçının sadece birini kaybeden Ajax (13G 7B), bu sezon konuk ettiği altı rakibinin beşini mağlup etmeyi başardı (ön elemeler dahil).

Ajax bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 11 golün 10'unu karşılaşmaların ikinci yarısında kaydederken, Hollanda ekibinin yediği beş golün dördü duran toptan geldi.

22 senedir Şampiyonlar Ligi'nde grup sonrası eşleşmelerde turu geçemeyen Ajax; en son 1996/97 çeyrek finalinde Atletico Madrid'i elemiş, yarı finalde Juventus'a diş geçirememişti.

Son beş sezonun dördünde Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Real Madrid, bu süreçte sadece 2014/15 yarı finalinde Juventus'a elendi.

Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste en fazla sezon gruptan çıkmayı başaran takım olan Real Madrid (22), son sekiz sezonun tamamında en az yarı final oynadı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında en fazla şut çeken (120) ve rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan (237) takım Real Madrid.

Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı son altı golün beşini kaydeden Dusan Tadic, bu sezon bu turnuvada en az beş gole ulaşan oyuncular arasında gole çevirme yüzdesi en yüksek isim (%45).

Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği son altı maçta beş gol atan Gareth Bale, daha önceki 32 karşılaşmada aynı sayıya ulaşmıştı.