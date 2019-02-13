Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başladı. Dün akşam oynanan Roma - Porto ve Manchester United - PSG maçı ile başlayan son 16 turu çekişmeli karşılaşmalara sahne oluyor. Cengiz Ünder'li Roma, Porto'u 2-1 yenerken, Neymar'lı PSG ise Manchester United deplasmanından 2-0 galip ayrıldı. Peki, bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Tottenham - Borussia Dortmund: 23.00

Ajax - Real Madrid: 23.00

19 Şubat

Lyon - Barcelona

Liverpool - Bayern Münih

20 Şubat

Atletico Madrid - Juventus

Schalke - Manchester City

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Avrupa Ligi maçları beIN Sports kanalında canlı olarak futbolseverlere aktarılıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Paris Saint-Germain (PSG) Manchester United'ı 2-0, Roma da Porto'yu 2-1'lik skorlarla mağlup etti.

İLK MAÇLAR

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, 2 karşılaşmayla başladı.

Old Trafford Stadı'nda, Neymar ve Edinson Cavani gibi yıldızlarından yoksun şekilde Manchester United'a konuk olan PSG, 53'üncü dakikada Presnel Kimpembe ve 60'ıncı dakikada Kylian Mbappe'nin golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Manchester United'da Paul Pogba, 89'uncu dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Roma ise milli futbolcu Cengiz Ünder'in sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği Porto'yu 70 ve 76'ncı dakikalarda Nicolo Zaniolo'nun attığı gollerle 2-1 yendi. Porto'nun golünü ise 79'uncu dakikada Adrian Lopez kaydetti.

Bu arada, "Şampiyonlar Ligi'nin en fazla maça çıkan ismi" konumundaki Porto'nun İspanyol kalecisi Iker Casillas, organizasyondaki 174'üncü karşılaşmasında görev yaptı.

Öte yandan, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bu maçlarda kullanıldı.

Karşılaşmalar öncesinde ise uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.