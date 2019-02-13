TRT Spor'un haberine göre Akhisarspor'da Teknik Direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı.

MESUT BAKKAL GÜNDEMDE



Akhisarspor, Cihat Arslan'la veda kararı sonrası teknik direktör listesinin ilk sırasına Mesut Bakkal'ı aldı. Son olarak geçtiğimiz kasım ayına kadar Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran 55 yaşındaki Bakkal, kariyerinde Gençlerbirliği, Denizlispor, Manisaspor, Sivasspor, Ankaragücü, Samsunspor, Mersin İdmanyurdu, Konyaspor, Karabükspor ve Kayserispor'da da görev yaptı. Yeni teknik direktör belirlenene kadar takımı bu sezon daha önce Galatasaray ve Krasnodar maçlarında da teknik adam olarak görev yapan Cihat Arslan'ın mevcut ekibinden Cem Kavçak'ın çalıştırması bekleniyor.