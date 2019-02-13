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  • 13.02.2019 13:32
  • Son Güncelleme: 13.02.2019 13:50

teknik direktörü ile yollar ayrıldı

Son dakika haberine göre; 'da Teknik Direktör ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'de bir ayrılık daha! O isim gönderildi

TRT Spor'un haberine göre 'da Teknik Direktör ile yollar ayrıldı.

MESUT BAKKAL GÜNDEMDE

Akhisarspor, Cihat Arslan'la veda kararı sonrası teknik direktör listesinin ilk sırasına Mesut Bakkal'ı aldı. Son olarak geçtiğimiz kasım ayına kadar Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran 55 yaşındaki Bakkal, kariyerinde Gençlerbirliği, Denizlispor, Manisaspor, Sivasspor, Ankaragücü, Samsunspor, Mersin İdmanyurdu, Konyaspor, Karabükspor ve Kayserispor'da da görev yaptı. Yeni teknik direktör belirlenene kadar takımı bu sezon daha önce Galatasaray ve Krasnodar maçlarında da teknik adam olarak görev yapan Cihat Arslan'ın mevcut ekibinden Cem Kavçak'ın çalıştırması bekleniyor.

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