Avrupa Ligi'nde yarın Benfica'yı konuk edecek olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor... Futbolcularını zorlu sınava motive etmeye çalışan Fatih Terim dün mini bir toplantı gerçekleştirdi.
SERT UYARILAR
Tecrübeli hocanın, "Rakip değişir ama bizim felsefemiz değişmez. Trabzonspor maçındaki gibi sürekli gol arayacağız, önde basacağız" dediği öğrenildi. Trabzonspor önündeki yaşanan kale önü tehlikelerine de dikkat çeken Terim özellikle orta olan oyuncularını geri dönüşler konusunda sert şekilde uyardı.
DİAGNE'NİN AVRUPA HEYECANI
Senegalli golcü yarın kariyerindeki ilk Avrupa sınavını Benfica karşısında verecek.
G.SARAY formasını giydiği ilk maçta Trabzonspor'a gol atan Mbaye Diagne yarın da bir ilki yaşayacak... Senegalli yıldız Benfica önünde kariyerinin ilk Avrupa maçına çıkacak. Diagne'nin hedefi, Portekiz ekibine de gol atmak.
SERT UYARILAR
Tecrübeli hocanın, "Rakip değişir ama bizim felsefemiz değişmez. Trabzonspor maçındaki gibi sürekli gol arayacağız, önde basacağız" dediği öğrenildi. Trabzonspor önündeki yaşanan kale önü tehlikelerine de dikkat çeken Terim özellikle orta olan oyuncularını geri dönüşler konusunda sert şekilde uyardı.
DİAGNE'NİN AVRUPA HEYECANI
Senegalli golcü yarın kariyerindeki ilk Avrupa sınavını Benfica karşısında verecek.
G.SARAY formasını giydiği ilk maçta Trabzonspor'a gol atan Mbaye Diagne yarın da bir ilki yaşayacak... Senegalli yıldız Benfica önünde kariyerinin ilk Avrupa maçına çıkacak. Diagne'nin hedefi, Portekiz ekibine de gol atmak.
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