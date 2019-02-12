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  • 12.02.2019 19:10
  • Son Güncelleme: 12.02.2019 19:16

kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

MHK Başkanı , Yıldırım Demirören'e istifasını sundu. Yaşanan bu gelişmenin ardından vatandaşlar sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

İstifasını Yıldırım Demirören'e sunan MHK Başkanı Yusuf Namoğlu kimdir?

MHK Başkanı , Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'e istifasını sundu. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından insanlar sorusuna yanıt aramaya başladı. , nereli sorularıyla ilgili merak edilen detayları sizin için araştırdık.

YUSUF NAMOĞLU KİMDİR?

Eski bir hakem olan Yusuf Namoğlu 8 Şubat 1947 Rize'de dünyaya geldi. Yıldız Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi'ni bitirdi. Serbest İnşaat Mühendisi, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı, Uluslararası Futbol Hakemliği, XIX., XX. dönem İstanbul milletvekilliği, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı ile Beşiktaş belediye başkanlığı yaptı. Evli ve bir çocuk babasıdır. 2011 yıllında Merkez Hakem Kurulu başkanlığına getirilmiştir. Namoğlu 16 Aralık 2014 tarihinde yeniden Merkez Hakem Kurulu başkanlığına getirilmiştir.2 Ağustos 2016 tarihinde yeniden Merkez Hakem Kurulu başkanlığına getirilmiştir.

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