Türkiye ile Fransa karşı karşıya geliyor. A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile hazira ayında karşılaşacağı müsabakaların oynayacağı şehir ve statlar belli oldu. Peki, Türkiye - Fransa maçı ne zaman, nerede oynanacak?
TÜRKİYE - FRANSA MAÇI NE ZAMAN?
Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa'yı konuk edecek Ay-Yıldızlıların maçı nerede oynayacağı belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye - Fransa maçı 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.
Millilerin İzlanda ile oynayacağı mücadele ise 11 Haziran Salı günü TSİ 21.45'te Reykjavik kentindeki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda başlayacak.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN FİKSTÜRÜ
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan A Milli Takım'ın fikstürü belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşen Türkiye, ilk maçını 22 Mart 2019'da Arnavutluk ile deplasmanda oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, iç sahadaki ilk maçını ise 25 Mart 2019'da Moldova ile yapacak.
A Milli Takım, Moldova'nın ardından sırasıyla Fransa, İzlanda ve Andorra ile karşılaşacak.
Türkiye'nin EURO 2020 Elemeleri H Grubu fikstürü şöyle:
22 Mart 2019:
Arnavutluk-Türkiye
25 Mart 2019:
Türkiye-Moldova
8 Haziran 2019:
Türkiye-Fransa
11 Haziran 2019:
İzlanda-Türkiye
7 Eylül 2019:
Türkiye-Andorra
10 Eylül 2019:
Moldova-Türkiye
11 Ekim 2019:
Türkiye-Arnavutluk
14 Ekim 2019:
Fransa-Türkiye
14 Kasım 2019:
Türkiye-İzlanda
17 Kasım 2019:
Andorra-Türkiye
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.