Türkiye’yi karıştırmak istiyorlar

G.SARAY ile Trabzon arasındaki maçta hakem Ümit Öztürk'ün yaptığı bariz hatalar herkesin dilinde... Otoritelere göre hakem hataları bilinçli yapılıyor.



​BU HATALAR TESADÜF DEĞİL

Hakemlerin içinde gizli siyasi bir el mi var? Türkiye'de çok sevilen futbol üzerinden hakem hatalarıyla belediye seçimleri öncesi siyaseti dizayn etmeyi mi hedefliyorlar? Belediye seçimleri öncesi bu gizli eller, hakemleri organize edip taraftarları mevcut iktidara karşı kışkırtmayı mı planlıyor? Çünkü bu kadar çok hakem hatası bana mantıklı gelmiyor. Bu yapılan hataların tesadüf olmadığını düşünüyorum. (LEVET TÜZEMEN)





BUNUN ADI KATLİAM!

Trabzon yerel basınının Ümit Öztürk'e tepkisi çok sert oldu... Taka Gazetesi, "Türk futbolunun yüz karası" derken, Günebakış, "Trabzon'u yine yaktılar. 'VAR'ınız batsın, katliam" ifadesini kullandı. Son Nokta Gazetesi "Kirli ittifak" manşetini attı. Karadeniz Gazetesi ise, "Operasyon çocuğu Ümit Öztürk" diyerek tepkisini çok sert dile getirdi.