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Galatasaray-Trabzon maçını katleden ’e tepkiler çığ gibi büyüyor!

’e ‘kör değil nankör’ benzetmesi yapıldı... Otoriteler de özellikle Trabzon’un penaltısını VAR’da görmesine rağmen vermeyen, Diagne’yi atamayan Öztürk’ü adeta topa tuttu. , ", Türk hakemliğini yönetmek yerine bazı tetikçi hakemler atayıp soykırım yaptırıyor" derken, Gürcan Bilgiç", VAR'a rağmen izleyip penaltıyı vermiyorsa balans ayarı yapılıyordur" diye konuştu.



(ÖZEL FOTOĞRAF - MUSTAFA NACAR)

Ümit Öztürk'ün Galatasaray- Trabzonspor maçındaki yönetimi Türkiye'nin gündemine oturdu. Öztürk için sosyal medyada "Kör değil, mesleğine ve ekmek yediği yere ihanet eden bir nankör" yorumu yapıldı. Otoriteler de Öztürk hakkında zehir zemberek konuştu.

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hs hs

Ne oldu HAKEM'lerde insan,hata yapabilir diyenler.Ne oldu iğne size de mi battı.Bağırıp duruyorsunuz.Fenerbahçe maçı dahil olmak üzere toplam 8 puanımız çalan hakemlere tepki göstediğimizde Başkanımıza,teknik direktörümüze cezalar yağdırılırken,üstlenme cesaretini gösteremediğiniz kulüpler birliği bildirisini yayınlıyordunuz.Var Mar anlamayız bizim dediğimiz olur diyenler.....

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cevapla 12.02.2019 12:13
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