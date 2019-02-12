(ÖZEL FOTOĞRAF - MUSTAFA NACAR)
Ümit Öztürk'ün Galatasaray- Trabzonspor maçındaki yönetimi Türkiye'nin gündemine oturdu. Öztürk için sosyal medyada "Kör değil, mesleğine ve ekmek yediği yere ihanet eden bir nankör" yorumu yapıldı. Otoriteler de Öztürk hakkında zehir zemberek konuştu.
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Ne oldu HAKEM'lerde insan,hata yapabilir diyenler.Ne oldu iğne size de mi battı.Bağırıp duruyorsunuz.Fenerbahçe maçı dahil olmak üzere toplam 8 puanımız çalan hakemlere tepki göstediğimizde Başkanımıza,teknik direktörümüze cezalar yağdırılırken,üstlenme cesaretini gösteremediğiniz kulüpler birliği bildirisini yayınlıyordunuz.Var Mar anlamayız bizim dediğimiz olur diyenler.....
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