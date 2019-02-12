Ankaragücü’nde hasret bitti

Süper Lig'in 21. haftasında Ankaragücü evinde Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek 9 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Orgill, 46'da Sacko ve 86'da İlhan Parlak kaydetti. Sarı-Lacivertliler, Kasımpaşa karşısındaki galibiyetle 7 hafta aradan sonra rakip ağları havalandırmış oldu. Üst üste 4. maçından da yenilgiyle ayrılan Kasımpaşa, bu hafta Galatasaray'ı ağırlayacak. Dün 3 puanı hanesine yazdıran Ankaragücü ise deplasmanda Akhisar ile karşılaşacak.