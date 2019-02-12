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Ankaragücü’nde hasret bitti

Başkent temsilcisi Kasımpaşa’yı farklı mağlup ederek 9 hafta sonra galibiyetle tanıştı. A.Gücü’nün golleri Orgill, Sacko ve İlhan’dan geldi.

A.Gücü’nde hasret bitti

Süper Lig'in 21. haftasında Ankaragücü evinde Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek 9 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Orgill, 46'da Sacko ve 86'da İlhan Parlak kaydetti. Sarı-Lacivertliler, Kasımpaşa karşısındaki galibiyetle 7 hafta aradan sonra rakip ağları havalandırmış oldu. Üst üste 4. maçından da yenilgiyle ayrılan Kasımpaşa, bu hafta Galatasaray'ı ağırlayacak. Dün 3 puanı hanesine yazdıran Ankaragücü ise deplasmanda Akhisar ile karşılaşacak.

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