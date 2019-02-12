Başkanımaçındaki kararlar ve hakem'e birkez daha ateş püskürdü., "bir açıklama yapmak zorunda.kokartı verdiğiniz bir hakem şu pozisyonu tekrar tekrar izleyip bir şey yok, arkadan müdahaleyi gösteremiyorsa...'a dahi gitmiyorsa burada bir sıkıntı var. Biz acaba penaltıyı kim kullanacak diye düşünürken, o gitti korneri gösterdi. Hakem eli belinde '' dizisini mi izledi orada da gitti korneri verdi? Kaldıramıyorlar bu yükü. Ya eğitimleri yanlış ya da işin içerisinde bizim bilmediğimiz başka bir şeyler var" şeklinde konuştu.