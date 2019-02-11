Cuma gecesi oynanan Kayserispor- Fenerbahçe maçındaki hakem felaketinin ardından Süper Lig'in aynı haftasında bir hakem faciası daha yaşandı. Galatasaray- Trazonspor derbisini yöneten Ümit Öztürk verdiği kararlarla Bordo-Mavililer'i adeta çileden çıkarttı. Öztürk 4 kritik pozisyonda VAR görüntüsüne rağmen hatalar yaptı.
- Spor
- 11.02.2019
- Gazete
Ümit Öztürk çaldığı ve çalmadığı düdüklerle Trabzonspor’u doğradı
Alper Ulusoy’un Kayseri-F.Bahçe maçı yönetiminin üzerinden 2 gün geçmeden şimdi Türkiye Ümit Öztürk’ü konuşuyor. Penaltıda VAR'a bakmadı. Nagatomo'yu küfürden, Diagne'yi de 2. sarıdan atmadı. Net penaltıda VAR'a baktı ama yine vermedi.
Cuma gecesi oynanan Kayserispor- Fenerbahçe maçındaki hakem felaketinin ardından Süper Lig'in aynı haftasında bir hakem faciası daha yaşandı. Galatasaray- Trazonspor derbisini yöneten Ümit Öztürk verdiği kararlarla Bordo-Mavililer'i adeta çileden çıkarttı. Öztürk 4 kritik pozisyonda VAR görüntüsüne rağmen hatalar yaptı.
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GS Şampiyon olmak için hakemlere ihtiyaç duyuyorsa çıksınlar bunu açık-açık söylesinler ! Milletin gözünün içine baka-baka GS takımı korunuyor !Ümit adındaki bu hakemin lisansı derhal iptal edilmelidir!
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