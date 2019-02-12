Kartal’da hedef 71 puan

şampiyonluk rotasını çizdi... Ligde 36 puanla 3. sırada bulunanlig sonuna kadar kalan 13 karşılaşmada en az 35 puan almayı hedefliyor. Teknik Direktör'in 71 puan aldıkları takdirde şampiyonluğun geleceğine inandığı öğrenildi.kalan maçlarda özelliklevemaçlarının kesin olarak galip bitirilmesini şart koşuyor. 13 maçın 7'sini evinde oynayacak olan'da11 galibiyet, 2 beraberliğin kendilerine yeteceğine inanıyor.Medel'in Bursaspor maçında forma giymediği için moralsiz olduğu ve bunu yakın çevresine anlattığı öne sürüldü.maçında cezası biten'nın Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınıp alınmayacağı merakla bekleniyor. İdmanlarda performansıyla dikkat çeken Portekizli yıldız için son kararı Güneş verecek.