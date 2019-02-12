Bugünkü
Takvim

şampiyonluk için kolları sıvadı!

Evinde müthiş bir form yakalayan ve son 3 maçı 13 gol atarak kazanan Aslan gözünü deplasmanlara dikti...Terim aynı dinamik ve hırslı un dış sahada da sergilenmesi için analiz ekibiyle birlikte mesai yapıyor.



Trabzon'u 3-1 yenerek lider Başakşehir'le farkı 6 puana indiren Galatasaray gözünü zirveye dikti... Teknik direktör Fatih Terim şampiyonluk için iç sahada yakalanan müthiş grafiğin deplasmanlara da yansımasının şart olduğunu düşünüyor. Cimbom evindeki son 3 maçta Sivas, A.Gücü ve Trabzon'u tam 13 gol atarak devirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriFatih terim şampiyonluk için kolları sıvadı!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar