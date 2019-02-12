Trabzon'u 3-1 yenerek lider Başakşehir'le farkı 6 puana indiren Galatasaray gözünü zirveye dikti... Teknik direktör Fatih Terim şampiyonluk için iç sahada yakalanan müthiş grafiğin deplasmanlara da yansımasının şart olduğunu düşünüyor. Cimbom evindeki son 3 maçta Sivas, A.Gücü ve Trabzon'u tam 13 gol atarak devirdi.
- Spor
- 12.02.2019
- Gazete
Fatih terim şampiyonluk için kolları sıvadı!
Evinde müthiş bir form yakalayan ve son 3 maçı 13 gol atarak kazanan Aslan gözünü deplasmanlara dikti...Terim aynı dinamik ve hırslı futbolun dış sahada da sergilenmesi için analiz ekibiyle birlikte mesai yapıyor.
Trabzon'u 3-1 yenerek lider Başakşehir'le farkı 6 puana indiren Galatasaray gözünü zirveye dikti... Teknik direktör Fatih Terim şampiyonluk için iç sahada yakalanan müthiş grafiğin deplasmanlara da yansımasının şart olduğunu düşünüyor. Cimbom evindeki son 3 maçta Sivas, A.Gücü ve Trabzon'u tam 13 gol atarak devirdi.
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