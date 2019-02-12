Galatasaray iç sahadaki başarılı performansıyla Avrupa'daki devlerle yarışıyor. Sarı-Kırmızılılar Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'daki ekiplerle karşılaştırıldığında İngiliz temsilcisi Liverpool'dan sonra en uzun yenilmezlik serisine sahip takım durumunda.
GALATASARAY 2. SIRADA
Trabzonspor galibiyetiyle namağlup serisini 30 maça çıkartan Galatasaray, bu performansıyla Avrupa'nın önemli takımlarının önünde yer aldı. İngiliz ekibi Liverpool sahasında son 34 maçta yenilmeyerek ilk sırada yer aldı. Galatasaray ise evinde 30 karşılaşmadır yenilmeyerek 2. sırada yer buldu.
GALATASARAY 2. SIRADA
Trabzonspor galibiyetiyle namağlup serisini 30 maça çıkartan Galatasaray, bu performansıyla Avrupa'nın önemli takımlarının önünde yer aldı. İngiliz ekibi Liverpool sahasında son 34 maçta yenilmeyerek ilk sırada yer aldı. Galatasaray ise evinde 30 karşılaşmadır yenilmeyerek 2. sırada yer buldu.
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