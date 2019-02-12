Terim’den Diagne’ye uyarı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Mbaye Diagne'ye uyarılar... Tecrübeli teknik adamın, Trabzonspor maçındaki davranışları nedeniyle yıldız oyuncuya ikazda bulunduğu belirtildi.
OYUNDAN ATILABİLİRDİN
Diagne, maçın hemen başında topu elle kaleye göndermeye çalışmış ve sarı kart görmüştü. Sonrasında ise Rodallega'ya arkadan girmiş ve atılmaktan son anda kurtulmuştu. Bu pozisyonlar ile ilgili olarak futbolcusuyla konuşan Terim, "Sen Galatasaray'ın oyuncususun. Bu tip hareketler sana yakışmıyor. Oyundan atılabilirdin. Bir daha böyle hareketler istemiyorum" dedi.
OYUNDAN ATILABİLİRDİN
Diagne, maçın hemen başında topu elle kaleye göndermeye çalışmış ve sarı kart görmüştü. Sonrasında ise Rodallega'ya arkadan girmiş ve atılmaktan son anda kurtulmuştu. Bu pozisyonlar ile ilgili olarak futbolcusuyla konuşan Terim, "Sen Galatasaray'ın oyuncususun. Bu tip hareketler sana yakışmıyor. Oyundan atılabilirdin. Bir daha böyle hareketler istemiyorum" dedi.
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