

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından hakem Ümit Öztürk ve yardımcılarının performansına sitem etti.

Oyuncularını tebrik eden başkan, "Tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum, alınlarından öpüyorum. Tüm öğrencilerimizi, Trabzon Lisesi'nden Çanakkale'ye gönderdim. Aradan 115 sene geçti. Trabzonspor'un 17-18 yaşındaki gençlerinin katledilişini izledik. Ne olursa olsun biz bu takımla gurur duyuyoruz. Neticede bu bir futbol maçı. Yenersiniz, yenilirsiniz. Ama bırakın da düzgün yenilelim. Bu çocukları Çanakkale'de katledildiği gibi kimse katledemez." dedi.