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  • 10.02.2019 22:13
  • Son Güncelleme: 10.02.2019 22:13

Başkanı 'ndan zehir zemberek açıklamalar! "Gençlerimizin farklı bir şekilde katledilişini izledik"

Başkanı , - Trabzonspor maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Ne olursa olsun biz bu takımla gurur duyuyoruz. Neticede bu bir maçı. Yenersiniz, yenilirsiniz. Ama bırakın da düzgün yenilelim. Bu çocukları 'de katledildiği gibi kimse katledemez." dedi.


Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından hakem Ümit Öztürk ve yardımcılarının performansına sitem etti.

Oyuncularını tebrik eden başkan, "Tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum, alınlarından öpüyorum. Tüm öğrencilerimizi, Trabzon Lisesi'nden Çanakkale'ye gönderdim. Aradan 115 sene geçti. Trabzonspor'un 17-18 yaşındaki gençlerinin katledilişini izledik. Ne olursa olsun biz bu takımla gurur duyuyoruz. Neticede bu bir futbol maçı. Yenersiniz, yenilirsiniz. Ama bırakın da düzgün yenilelim. Bu çocukları Çanakkale'de katledildiği gibi kimse katledemez." dedi.

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