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spor ’e ateş püskürdü: Katledildik

spor Başkanı , “, bizi katletti” dedi...

Trabzonspor Ümit Öztürk’e ateş püskürdü: Katledildik
Başkanı , Galatasaray maçından sonra sert açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, "1915'de gençleri emperyalist güçler tarafından Çanakkale'de şehit edilmişti. Bugün de burada farklı bir şekilde bu gençleri katlettiler. Bir takım ruhu içerisinde nasıl mücadele edilirse o şekilde mücadele ettiler. Trabzon'un 17-18 yaşındaki gençlerinin katledilişini izledik. Biz bu takımla gurur duyuyoruz" dedi.

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