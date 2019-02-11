Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray maçından sonra sert açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, "1915'de Trabzon gençleri emperyalist güçler tarafından Çanakkale'de şehit edilmişti. Bugün de burada farklı bir şekilde bu gençleri katlettiler. Bir takım ruhu içerisinde nasıl mücadele edilirse o şekilde mücadele ettiler. Trabzon'un 17-18 yaşındaki gençlerinin katledilişini izledik. Biz bu takımla gurur duyuyoruz" dedi.
- Spor
- 11.02.2019
- Gazete
Trabzonspor Ümit Öztürk’e ateş püskürdü: Katledildik
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Ümit Öztürk, bizi katletti” dedi...
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