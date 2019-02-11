Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Hakemler de insan hata olabilir

Terim, Trabzonspor galibiyeti sonrasında ilginç bir mesaj yolladı. Hakemlerin de insan olduğunu, hata yapabildiğini söyleyen Fatih Terim, "Olaya öyle bakmak lazım. Ben 10 maç ceza yerken, 'Schalke'ye başarılar faksı gönderseler' derken 3 maç ceza yedim, diğerinden de 7 maç. Hakemler de insandır hata yapabilirler" ifadesini kullandı.
MAÇTA ÇOK POZİSYONA GİRDİK
Çok iyi oynadıklarını söyleyen Fatih Terim, "14 şut atmışız 7'si isabetli. 3 puanı hedeflemek başka birşey, 3 puanı almak başka birşey. Oyuncularım çok pozisyona girdi. Onları tebrik ediyorum" dedi.
İDDİAMIZ ARTARAK SÜRÜYOR
Sahada 3 puanı söküp alan bir takım olduğunu vurgulayan Fatih Terim, "Biz her zaman bütün mevcut kupaları kazanmak için sahaya çıkarız. Geriye 13 maç kaldı ve iddiamız devam ediyor" diye konuştu.
HATALARI AZA İNDİRMELİYİZ
Hücumda kaybolan toplara dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Terim, "Öne doğru oynayan Ndiaye ve Belhanda dönüşlerde sıkıntı yaşadı. Bu kontrataları yememeliydik. Bu hataları aza indirmeliyiz" dedi.
MAÇTA ÇOK POZİSYONA GİRDİK
Çok iyi oynadıklarını söyleyen Fatih Terim, "14 şut atmışız 7'si isabetli. 3 puanı hedeflemek başka birşey, 3 puanı almak başka birşey. Oyuncularım çok pozisyona girdi. Onları tebrik ediyorum" dedi.
İDDİAMIZ ARTARAK SÜRÜYOR
Sahada 3 puanı söküp alan bir takım olduğunu vurgulayan Fatih Terim, "Biz her zaman bütün mevcut kupaları kazanmak için sahaya çıkarız. Geriye 13 maç kaldı ve iddiamız devam ediyor" diye konuştu.
HATALARI AZA İNDİRMELİYİZ
Hücumda kaybolan toplara dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Terim, "Öne doğru oynayan Ndiaye ve Belhanda dönüşlerde sıkıntı yaşadı. Bu kontrataları yememeliydik. Bu hataları aza indirmeliyiz" dedi.
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