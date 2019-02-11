Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Hakemler de insan hata olabilir

galibiyetisonrasındailginç bir mesajyolladı. Hakemlerin deinsan olduğunu, hatayapabildiğini söyleyen"Olayaöyle bakmak lazım.Ben 10 maç ceza yerken,'ye başarılarfaksı gönderseler'derken 3 maç cezayedim, diğerinden de7 maç.ifadesini kullandı.iyi oynadıklarını söyleyenşut atmışız 7'si isabetli. 3 puanı hedeflemek başka birşey, 3 puanı almak başka birşey. Oyuncularım çok pozisyona girdi. Onları tebrik ediyorum" dedi.3 puanı söküp alan bir takım olduğunu vurgulayan Fatih Terim, "Biz her zaman bütün mevcut kupaları kazanmak için sahaya çıkarız. Geriye 13 maç kaldı ve iddiamız devam ediyor" diye konuştu.kaybolan toplara dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Terim, "Öne doğru oynayan Ndiaye ve Belhanda dönüşlerde sıkıntı yaşadı. Bu kontrataları yememeliydik. Bu hataları aza indirmeliyiz" dedi.