Fenerbahçe Beko’dan farklı tarife: 107-70

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 37 sayı farkla 107-70 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-Lacivertliler mücadelenin ilk yarısını da 50-36 üstün tamamladı. Günün diğer maçında Tofaş evinde Afyon'u 95-74 mağlup etti.
- Spor
- 11.02.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.