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’dan farklı tarife: 107-70

Fenerbahçe Beko’dan farklı tarife: 107-70
Tahincioğlu Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 37 sayı farkla 107-70 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-Lacivertliler mücadelenin ilk yarısını da 50-36 üstün tamamladı. Günün diğer maçında Tofaş evinde Afyon'u 95-74 mağlup etti.

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