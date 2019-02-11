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maçı öncesi Sadık müjdesi

Sakatlığı geçen dün takımla birlikte çalıştı. maçının son antrenmanı bugün yapılacak.

Zenit maçı öncesi Sadık müjdesi
Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Zenit'le Ülker Stadyumu'nda yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçının hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Çalışmaya sakatlığı geçen Sadık Çiftpınar da kaladı. Salonda başlayan balışma açık sahada tamamlandı. İdman 1.5 saat sürdü. Fenerbahçe hazırlıklrını bugün yapacağı çalışma ile tamamlayacak.

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