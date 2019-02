Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, TT Stadı'nda oynayacakları Trabzonspor maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in Trabzonspor maçı öncesi yaptığı açıklamanın satır başları;

"İkinci yarıya iyi başladık ama yolda bir Alanya kazasına uğradık. Bu maçta bizim için önemli bir maç. Kendi sahamızda ve kendi seyircimiz önündeyiz. Uzun zamandır seyircinin önünde değiliz. Epey bir ayrılık oldu. Bize yakışan bir oyun ve sonuç almak istiyoruz.

Trabzonspor her ne kadar eksik gibi görünse de her zaman ciddiye alınması gereken önemli bir takım. Lig'de son 14 maç, her şeye açık. Her sonucun alınabileceği bir tablo var."