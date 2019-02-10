Şenol Güneş, A Milli Takıma gidiyor... Adı uzun süredir Milli Takım ile anılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz hafta içinde TFF Başkanı Yıldırım Demirören'le İstanbul'da bir otelde bir araya geldi. Şenol Güneş- Yıldırım Demirören görüşmesinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da yer aldı.
- Spor
- 10.02.2019
- Gazete
Şenol Güneş, 15 yıl sonra A Milli Takım'a geri dönüyor
Hafta içinde Fikret Orman’ın da yer aldığı görüşmede TFF Başkanı Demirören’le buluşan Güneş, yapılan teklifi kabul etti. Beşiktaş'la mukavelesi devam eden Güneş'in A Milli Takım'daki görevine ne zaman başlayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
Şenol Güneş, A Milli Takıma gidiyor... Adı uzun süredir Milli Takım ile anılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz hafta içinde TFF Başkanı Yıldırım Demirören'le İstanbul'da bir otelde bir araya geldi. Şenol Güneş- Yıldırım Demirören görüşmesinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.