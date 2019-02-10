Bugünkü
Takvim

, 15 yıl sonra A 'a geri dönüyor

Hafta içinde ’ın da yer aldığı görüşmede Başkanı Demirören’le buluşan Güneş, yapılan teklifi kabul etti. 'la mukavelesi devam eden Güneş'in A 'daki görevine ne zaman başlayacağı ise henüz netlik kazanmadı.



Şenol Güneş, A Milli Takıma gidiyor... Adı uzun süredir Milli Takım ile anılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz hafta içinde TFF Başkanı Yıldırım Demirören'le İstanbul'da bir otelde bir araya geldi. Şenol Güneş- Yıldırım Demirören görüşmesinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da yer aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriŞenol Güneş, 15 yıl sonra A Milli Takım'a geri dönüyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri